Da sfondatori a sfondati, i soldati russi non passano e bombardano. 1 su 5 è fuori combattimento

Cambia il modo di fare la guerra in Ucraina. In un mese l’avanzata lampo da quattro direttrici sulle grandi città del paese, da Kyiv a Odessa, si è fermata del tutto – e questo lo sappiamo – ed è stata rimpiazzata da combattimenti per conservare le posizioni. I russi adesso lottano per non invertire il senso di marcia. Non è ancora la metamorfosi in una guerra di trincea, ma il senso di stasi è quello. Invece di sfondare le linee ucraine, cosa che non riescono più a fare, i russi bombardano. Nella capitale Kyiv è arrivata una salva di razzi Grad da 122 millimetri, quelli sparati dal pianale di un autocarro posizionato a una ventina di chilometri di distanza. È come se l’immunità riconosciuta alla capitale stesse sparendo in fretta, pezzo dopo pezzo, e se continua così nel giro di un paio di settimane ci saremo abituati all’idea di bombardamenti indiscriminati. Kyiv è una metropoli estesa come Berlino e contiene ancora molti dei suoi abitanti.

