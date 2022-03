Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie

Continua l'assedio a Mariupol, dove sono intrappolate ancora circa 100 mila persone secondo il governo ucraino

Scholz: "Germania deve diventare con urgenza indipendente da gas e petrolio russi"

[11.45] La Germania deve diventare "urgentemente indipendente dal petrolio e dal gas russi". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nell'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag. Scholz ha evidenziato che il Paese accelererà la diversificazione delle fonti energetiche e la costruzione di terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl). Secondo il cancelliere, le aziende per l'energia dovrebbero essere obbligate a riempire i depositi con determinati importi minimi. Il capo del governo federale ha però anche evidenziato che "uno stop alle forniture di energia dalla Russia non puo' essere attuato dall'oggi al domani".

Mosca: Russia ed Ucraina hanno condotto due scambi di prigionieri.

[11.20] Secondo il Cremlino, Russia e Ucraina avrebbero concordato due scambi di prigionieri di guerra. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un comunicato pubblicato sul sito web del dicastero.

La portavoce ha anche attaccato l'Unione europea in quanto non influenzaerebbe in alcun modo Kyiv, affinché "i nazionalisti ucraini non si nascondano dietro i civili come 'scudo umano' e non blocchino la loro evacuazione in Russia".

Draghi: "La Cina partecipi allo sforzo di pace"

[11] "La Cina ricopre un ruolo di grande influenza nelle dinamiche geopolitiche e di sicurezza globali. È fondamentale che l’Unione Europea sia compatta nel mantenere aperti spazi di dialogo con Pechino, perché contribuisca in modo costruttivo allo sforzo internazionale di mediazione. Il Vertice Ue-Cina del prossimo 1° aprile sarà un’occasione per sottolineare la nostra posizione. Dobbiamo ribadire la nostra aspettativa che Pechino si astenga da azioni di supporto a Mosca e partecipi attivamente e con autorevolezza allo sforzo di pace. Questo messaggio è emerso anche durante il lungo confronto telefonico tra il Presidente Biden e il Presidente Xi Jinping il 18 marzo e negli sforzi diplomatici che lo hanno preceduto". Lo ha detto il premier italiano Mario Draghi riferendo in Parlamento sul Consiglio europeo di domani e dopomani in programma a Bruxelles.

L'esercito russo si sposta verso est

[10.30] L'ultimo aggiornamento dell'intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito afferma che le truppe russe si stanno spostando da nord e sud per "avvolgere le forze ucraine nell'est del paese". Le truppe stavano avanzando da Kharkiv e Mariupol.

Nel frattempo, i combattimenti nel nord - volti a catturare la capitale Kyiv - rimangono "in gran parte statici", afferma il ministero. "Le forze russe [stanno] probabilmente conducendo un periodo di riorganizzazione prima di riprendere le operazioni offensive su larga scala".

Cessate il fuoco a Luhansk

[10.30 Un cessate il fuoco è stato concordato nella regione ucraina di Luhansk, controllata per la maggior parte del territorio dai separatisti filorussi. E' quanto affermato il governatore locale, Serhiy Gaidai, secondo cui la tregua e' stata concordata nel tentativo di aiutare i civili a fuggire dai combattimenti in corso nell'area. Luhansk, vicino al confine orientale dell'Ucraina, è sotto il controllo russo ed è stata riconosciuta come indipendente dal presidente russo, Vladimir Putin, nei giorni precedenti l'invasione

La minaccia nucleare e le difficoltà militari russe

[10] Ieri il portavoce fidato del presidente Putin, Dmitri Peskov, si è fatto intervistare dalla rete americana Cnn per dire che tutto sta andando secondo i piani. Inoltre ha detto che l’opzione nucleare non è sul tavolo se l’esistenza della Russia non sarà minacciata. Nel briefing del Pentagono si nota – grazie alle intercettazioni dell’intelligence americana – che gli ufficiali russi parlano di armi chimiche ma in modo generico. Lo stallo dell'esercito russo però sembra essersi trasformato in una crisi per una serie di ragioni, che vanno dagli errori di pianificazione – non ci si aspettava una resistenza così forte da parte degli ucraini – a motivi tecnici.

L'assedio a Mariupol continua: ancora intrappolati in 100 mila

[9] L'invasione della Russia in Ucraina è arrivata al ventottesimo giorno. Ancora oggi sono intensi i bombardamenti di Mosca su Mariupol, la città ucraina sul Mare di Azov che consentirebbe ai russi di creare un corridoio tra la Crimea e il Donbas. Secondo il governo ucraino sono ancora circa 100 mila i civili intrappolati in città senza cibo, acqua e riscaldamento, dopo che ieri sono stati evacuati più di 7 mila residenti.