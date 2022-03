Il generale che guida la distruzione di Mariupol era uno degli uomini di Putin in Siria

C’è una ragione se l’assedio di Mariupol non fa che generare paragoni con Aleppo. L’uomo che lo guida si chiama Mikhail Mizintsev, è un colonnello generale russo, capo del Centro di gestione della difesa nazionale e precedentemente ha condotto le operazioni in Siria. Il console greco che lunedì è riuscito a lasciare Mariupol ha detto che la città ormai ricordava Guernica, Aleppo o Grozny, immagini di posti distrutti dalla guerra, due di queste devastazioni sono state causate dall’esercito di Mosca. Mizintsev, prima dell’Ucraina, si era occupato della guerra in Siria, dove la Russia ha ridotto in macerie le città che si opponevano a Bashar el Assad. In Ucraina la Russia sta distruggendo le città contrarie all’invasione, quindi, potenzialmente, potrebbe volerle distruggere tutte.

