I crimini di Putin

L’Ucraina ha rifiutato l’ultimatum offerto dai russi per la città portuale di Mariupol. Pensare di arrendersi per due ore di corridoio umanitario non è un’opzione per Kyiv, anche se le condizioni nella città assediata sono sempre peggiori. Il bilancio delle vittime è arrivato a tremila, manca l’acqua, manca il cibo, manca l’elettricità, manca il gas, le temperature sono sotto zero. Chi è dentro è in trappola, ma l’esercito ucraino ha comunque un obiettivo militare: trascinare sempre di più la Russia per le strade di Mariupol. I bombardamenti hanno isolato e devastato la città, ma per prenderla l’esercito russo dovrebbe iniziare una battaglia casa per casa, vicolo per vicolo, una guerriglia intensa e logorante per la quale non è preparato. Il rifiuto degli ucraini di arrendersi mette i russi nelle condizioni di fare una scelta: lasciar perdere la presa di Mariupol o impegnarsi in una battaglia complessa, stancante, in grado di bloccare i soldati per settimane e di esporre ancora di più le debolezze del loro esercito. La conquista di Mariupol darebbe ai russi il controllo di uno sbocco importante sul mare di Azov, che sarebbe stata tra le città colpite si sapeva. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha spiegato che la resistenza della città sta salvando Kyiv, Dnipro e Odessa. Sono settimane che Mosca cerca di sbarcare a Odessa e non riuscendoci ha iniziato a sparare dal mare: due navi russe hanno colpito il porto.

