Guerra Russia Ucraina, ultime notizie

Quattro missili hanno colpito Leopoli, dove le persone "pensavano di essere relativamente al sicuro". Si combatte ancora a Mariupol, il ministro degli esteri Kuleba: "La città non esiste più"

Gli ultimi attacchi sono quelli che lunedì mattina hanno colpito Leopoli, ma tra ieri e oggi le sirene d'allarme hanno risuonato in molte altre parti dell'Ucraina, compresa la capitale Kyiv, e non solo in Donbas, dove ci si aspetta che l'offensiva russa si concentri. "Mariupol non esiste più", ha detto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Le truppe russe, ha aggiunto, "hanno deciso di radere al suolo la città a ogni costo" ma ci sono ancora combattimenti in corso e Mariupol non è ancora caduta.

11,00 L'ultima foto di Moskva

Da questa mattina è stata diffusa su Twitter una foto che ritrarebbe l’incrociatore russo Moskva pesantemente danneggiato, poco prima dell’affondamento. L’immagine, scattata da un’altra imbarcazione a poche decine di metri di distanza, mostra la nave imbarcata sul fianco sinistro, con una nuvola di fumo che si leva all’altezza della sovrastruttura centrale e gli idranti d’emergenza in funzione.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Secondo alcuni analisti i danni mostrati in foto sono compatibili con l’impatto di missili anti-nave. Il fumo e i segni di bruciatura visibili in corrispondenza dei portelloni sul lato sinistro fanno pensare a un’esplosione di munizioni sotto la linea di galleggiamento (dove dovrebbe essere stivato il munizionamento antisommergibile).



Un’altra fotografia e un breve video mostrano la stessa imbarcazione con dei danni simili. La nave ritratta in foto è compatibile con una nave di classe Slava, identificabile dai lanciatori di missili sul lato della nave. Sulle altre due imbarcazioni di questo tipo in servizio nella marina russa non sono state diffuse notizie di danneggiamenti e questo propende perché la nave ritratta in foto sia effettivamente il Moskva.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022



Come fanno notare alcuni commentatori, le scialuppe di salvataggio risultano assenti, avvalorando l’ipotesi che l’equipaggio avesse già abbandonato la nave quando è stata scattata la fotografia. Il mare abbastanza calmo visibile in foto screditerebbe la versione del Cremlino, che aveva parlato di un affondamento dovuto alle condizioni metereologiche.

"Le truppe russe sono entrate a Kreminna, l'evacuazione è impossibile"

Il governatore dell'oblast di Luhansk, Serhiy Haidai, ha detto che l'esercito di Mosca è entrato nella città di Kreminna. In questa città del Donbas, che prima della guerra ospitava 20.000 persone, oggi si combatte per strada. Un'evacuazione era prevista per questo lunedì, ma al momento non ci sono le condizioni.

Morti e feriti dopo gli attacchi a Leopoli

Almeno sei persone sono morte e otto ferite durante l'attacco di questa mattina a Leopoli. Tra le vittime c'è anche un bambino. Lo ha detto il governatore regionale Maksym Kozytsky secondo quanto riportano i media internazionali. Le armi russe hanno colpito una stazione ferroviaria e delle infrastrutture militari, causando gravi danni, secondo l'esercito di Kyiv.

Missili su Leopoli

Quattro missili hanno colpito la regione di Leopoli: la conferma arriva dal governatore Makysm Kozytskyi. Secondo gli inviati della Bbc sul posto l'allarme aereo è suonato circa 45 minuti prima dell'esplosione. Molte persone erano ancora per strada e gli stessi giornalisti hanno visto il fumo nero alzarsi per aria dall'ultimo piano del loro hotel. "La gente pensava di essere relativamente al sicuro", abbastanza lontana dalla prima linea dei combattimenti nell'est del paese, ha spiegato il reporter della Bbc Dan Johnson. "State nei rifugi", ha detto il governatore della regione ai cittadini.

Tanti civili tornano in Ucraina

Sono di più le persone che hanno attraversato la frontiera polacca per rientrare in Ucraina di quelle che sono uscite, per la prima volta dall'inizio della guerra, quasi due mesi fa. Lo riporta la Bbc, spiegando che sabato sono state quasi 22 mila le persone che sono entrate nel paese e 19.200 sono andate via secondo i dati del servizio di frontiera polacco.

Colpita Kharviv: in cinque sono morti, 13 i feriti

Il centro di Kharkiv, a nord est del paese vicino al confine russo, è stato bombardato domenica. Sono morte cinque persone e 13 sono rimaste ferite secondo i dati diffusi dai funzionari sanitari locali.

Il reporter ucraino di Associated Press Mstyslav Chernov è sul posto e sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune immagini dei soccorsi. "L'attacco ha colpito i condomini ha lasciato per strada vetri rotti e altri detriti, compreso il pezzo di un razzo", ha raccontato Chernov. "Vigili del fuoco e residenti si sono affrettati a spegnere le fiamme in diversi appartamenti, mentre medici e militari ucraini hanno cercato di aiutare i feriti in strada".

Ucciso un altro generale russo

Il vice comandante dell'ottava armata, il maggiore generale Vladimir Frolov è stato ucciso in combattimento la settimana scorsa. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del sindaco di San Pietroburgo, città dove si è tenuto ieri il funerale. Secondo fonti internazionali si tratta di almeno il quindicesimo generale dell'esercito di Mosca caduto dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio scorso.