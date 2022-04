Biden parla di genocidio in Ucraina, Macron frena. Sono i dettagli linguistici della guerra

Sul significato della parola "genocidio", per come la pensò il giurista Raphael Lemkin osservando quello degli armeni. Il caso dell'Ucraina

“Sì, l’ho chiamato genocidio”, insiste Joe Biden sull’Ucraina. “Quello che sta succedendo è di una brutalità senza precedenti, ma non sono sicuro che l’escalation delle parole serva alla causa”, smorza Emmanuel Macron. “La Russia parla di soluzione finale, l’invasione è diretta a distruggere il popolo dell’Ucraina ed è per questo che assomiglia a quello che i nazisti fecero al popolo ebraico durante la Shoah”, aveva detto Zelensky alla Knesset, suscitando le reazioni del ministro della Comunicazioni Yoaz Hendel: “La guerra è tremenda ma il paragone con gli orrori della Shoah e la soluzione finale è oltraggioso”. Ovviamente il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parla di definizione “inaccettabile”. Ma Putin a sua volta in Bielorussia è tornato sul concetto che la Russia non poteva tollerare “il genocidio nel Donbass”.