L'antisemitismo, da delirante, è diventato virale grazie alle celebrities

Nel luglio 2005, Mohammed Bouyeri è stato processato per l’omicidio di Theo van Gogh. Un anno prima aveva sparato otto volte a Theo in una strada di Amsterdam, alla luce del sole, e poi aveva tentato di decapitarlo. Il crimine di Theo, per il quale Bouyeri ha ricevuto l’ergastolo, era molto semplice: aveva scelto di dirigere un film, “Sottomissione”, che parlava del maltrattamento delle donne nel mondo islamico. Avevo scritto la sceneggiatura del film quindi Bouyeri ha lasciato un appunto sul petto di Theo quando lo ha ucciso, annunciando che io sarei stata la prossima”. Così inizia l’articolo di Ayaan Hirsi Ali sul sito UnHerd. Durante il processo, Bouyeri non si è mai pentito del suo gesto e anzi ha detto che lo avrebbe fatto di nuovo. Sedici anni dopo, spiega Hirsi Ali, la sua visione islamista ha trovato un grande seguito nel mondo occidentale. Secondo l’attivista somala la narrazione che circonda il conflitto tra israeliani e palestinesi – che viene solitamente rappresentato come un conflitto tra oppressore e oppresso, tra colonizzatore e colonizzato – è pericolosa quanto la narrazione che ha portato Mohammed Bouyeri a uccidere Theo.

