Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie

Per la prima volta dall'inizio della guerra un leader europeo incontra Putin: il cancelliere austriaco Nehammer è a Mosca. Per l'intelligence britannica la Russia ha usato bombe al fosforo

12,10 Le ferrovie di stato russe in default

Le ferrovie di stato russe, Russian Railways, sono state dichiarate in default, dopo avere mancato il pagamento degli interessi su un green bond in franchi svizzeri, il mese scorso.

Lo scrive Bloomberg, spiegando che il pagamento della cedola sarebbe dovuto avvenire entro il 14 marzo, con un periodo di tolleranza di 10 giorni, secondo il Credit Derivatives Determinations Committee britannico, organismo che regola i termini internazionali di gestione dei crediti sui derivati.

Il mancato pagamento sarebbe conseguenza delle sanzioni internazionali inflitte alla Russia per il conflitto in Ucraina, dal momento che le ferrovie avrebbero tentato il pagamento, ma sarebbero rimaste bloccate da "obblighi di conformità all'interno della rete bancaria".

11,00 La Russia schiera decine di migliaia di soldati per la prossima offensiva, dice Zelensky

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia sta schierando decine di migliaia di soldati per la prossima offensiva. I prossimi giorni saranno "tesi", ha affermato parlando ai deputati sudcoreani. ''La Russia - ha aggiunto - non si fermerà fino a quando non sarà costretta a fermarsi''. Prima che Zelensky si rivolgesse ai deputati sudcoreani, Seul aveva respinto la richiesta di inviare armi letali e anti-aerei per "questioni di principio".

Sulla situazione a Mariupol, Zelensky ha riferito che la città è distrutta. "Ci sono decine di migliaia di morti, ma nonostante questo i russi non fermano la loro offensiva", ha detto ai deputati.

09,30 La guerra potrebbe intensificarsi nel Donbas

La guerra si intensificherà nei prossimi giorni nel Donbas. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, arrivando al Consiglio Affari esteri. Oggi al Consiglio Affari esteri "aggiornerò i membri del Consiglio del mio viaggio" in Ucraina "con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Abbiamo visto cosa è avvenuto e la brutale aggressione delle truppe russe contro la popolazione civile. Siamo rientrati impressionati da quello che abbiamo visto", ha aggiunto.

Borrell ha ricordato che "le sanzioni" alla Russia "sono sempre sul tavolo". "Discutere dell'Ucraina significa discutere dell'efficacia delle nostre sanzioni", ha detto. "Ho paura che le forze russe si stiano ammassando ad est per un attacco al Donbas e temo nei prossimi giorni la guerra aumenti nel Donbas", ha sottolineato.

"Dal mio punto di vista questa grande offensiva" nell'Ucraina orientale "è già iniziata", ha detto anche Vadym Denysenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, secondo quanto riporta la Cnn. "I russi ammassano forze e continuano a ridistribuire truppe ed equipaggiamenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk". "Sì, non ci sono ancora grandi battaglie - ha proseguito - Ma a livello generale potremmo dire che l'offensiva è già iniziata".

09,00 La Russia potrebbe usare munizioni al fosforo a Mariupol

L'utilizzo di bombe al fosforo da parte delle forze russe nella regione di Donetsk, nell'area sud orientale dell'Ucraina, fa emergere la possibilità che queste possano essere utilizzate anche a Mariupol, la città portuale sul Mar d'Azov sotto assedio, dove si stanno intensificando i combattimenti. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'intelligence britannica riportato dal ministero della Difesa, secondo cui i bombardamenti russi sono proseguiti nelle ultime ore nelle regioni sud orientali di Luhansk e Donetsk, ma le forze ucraine sono riuscite a respingere diversi assalti.

Secondo l'intelligence, la "continua dipendenza delle truppe russe dalle bombe non teleguidate" mostra la loro capacità di compiere attacchi indiscriminati anche contro i civili.

08,53 Kiyv si aspetta attacchi di Mosca nella filorussa Transnistria: "Azioni provocatorie"

La Russia potrebbe commettere delle azioni provocatorie in Transnistria, regione separatista filorussa della Moldova orientale, al fine di accusare l'Ucraina di aggressione contro un paese vicino. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine in un comunicato.

Il 2 aprile lo Stato maggiore ucraino aveva affermato che le truppe russe presenti in Transnistria si stanno ridistribuendo, il che potrebbe rappresentare una minaccia per l'Ucraina in un futuro prossimo. Inoltre non è escluso l'uso del territorio della repubblica separatista filorussa per supportare l'offensiva dell'esercito di Mosca nella regione del fiume Pivdennyj Buh, nell'Ucraina sud-occidentale

08,30 Il cancelliere austriaco vede Putin

Oggi il cancelliere austriaco Karl Nehammer si recherà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Sabato Nehammer aveva incontrato a Kyiv il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il cancelliere austriaco sarà il primo leader europeo a incontrare Putin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio.