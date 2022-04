Guerra Russia Ucraina, von der Leyen e Borrell a Kyiv da Zelensky

L'embargo del carbone russo ci sarà, ma da agosto. Oggi von der Leyen e Borrell a Kyiv da Zelensky. L'esercito di Mosca ha lasciato il nord del paese, ma si riorganizza a sud

Il territorio della regione di Sumy sarebbe interamente sotto il controllo delle truppe dell'Ucraina. È quanto afferma il governatore della regione, Dmytro Zhyvytskyi, sul proprio canale Telegram. "Se sentite esplosioni, si tratta dei soccorritori e dei genieri che stanno lavorando. Stanno neutralizzando le bombe che i militari russi hanno lasciato sulla nostra terra", ha scritto il governatore. Il territorio di Sumy tuttavia, ha detto ancora Zhyvytskyi, non è ancora sicuro, vista la grande presenza di mine.

09,30 La Germania strappa una proroga di quattro mesi sul carbone russo

Gli ambasciatori dei ventisette ieri hanno dato il via libera politico al quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'approvazione formale ci sarà nella mattinata di oggi. Ma il negoziato è stato più faticoso del previsto. La Germania e altri hanno chiesto e ottenuto una proroga dell'embargo sul carbone, la principale misura del quinto pacchetto: i contratti in essere potranno continuare per quattro mesi, uno in più rispetto al periodo transitorio proposto dalla Commissione. I responsabili europei minimizzano le eccezioni. “Non sono difficoltà politica, non sono ostacoli rispetto a quello che è proposto”, ma “bisogna guardare l'impatto economico che è maggiore per le imprese europee”, ci ha detto un diplomatico. “Ci sono catene del valore estremamente complesse, imprese in tutta l'Ue che subiscono conseguenze molto gravi. Questo presuppone di ben misurare come mettere in opera le sanzioni”.

09,00 I russi lasciano il nord dell'Ucraina, ma avanzano a sud

Le truppe russe si sono ora "completamente ritirate" dal nord dell'Ucraina e sono tornate in Bielorussia e Russia, afferma il ministero della Difesa britannico nel suo consueto aggiornamento quotidiano. Alcune di queste unità saranno spostate a est per combattere nel Donbas, ma prima di essere ridistribuite per combattere in altre zone del paese avranno bisogno di un "rifornimento significativo" e ci vorrà almeno una settimana.

Secondo l'intelligence britannica, inoltre, proseguono i bombardamenti russi sulle città a est e a sud, e proprio su questo fronte si registra un leggero avanzamento delle forze di Mosca.

08,30 Von der Leyen e Borrell oggi a Kyiv

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l'Alto rappresentante, Josep Borrell, oggi saranno a Kyiv per una visita di solidarietà all'Ucraina e incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. “Il popolo ucraino merita la nostra solidarietà”, ha detto ieri von der Leyen: “Voglio inviare un messaggio di sostegno indefesso al popolo ucraino alla sua lotta coraggiosa per i nostri valori comuni”. Domani, von der Leyen sarà a Varsavia per l'evento “Stand Up for Ukraine” destinato a raccogliere fondi per i rifugiati ucraini.