Vladimir Medinsky, Roman Abramovich, Ramzan Kadyrov. Ecco con chi ci tocca trattare

L’intelligence inglese e quella americana riferiscono che Vladimir Putin non è stato correttamente informato dai suoi consiglieri, in particolare dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, sull’andamento della guerra in Ucraina e che questo abbia contribuito agli errori fatti dalla Russia nella prima fase della sua campagna militare. Il problema è noto: nessuno ama dare brutte notizie al proprio capo, ma questo ha molto a che fare non solo con le debolezze dei consiglieri ma anche con la natura del capo. Lo stesso capo che fa dire ai suoi che le operazioni russe in Ucraina si concentreranno sul Donbas ma intanto continua a bombardare nel resto del paese, occupa un territorio ben più largo del Donbas e non abbandona le altre postazioni, anzi firma una legge per arruolare altri 135 mila coscritti. Forse il problema non è che Putin non è al corrente di come sta andando la guerra: è che stiamo capendo male noi. Anche perché dobbiamo fidarci dei negoziatori russi o dei mediatori ambigui come può essere un Roman Abramovich, che magari oggi è davvero interessato alla pace, ma non sono né la pace né la neutralità gli obiettivi che si è posto finora nella vita.

