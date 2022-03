Perché i militari russi si rifiutano di prendere le telefonate dei militari americani

Mosca e Washington mantengono aperto un canale di contenimento delle ostilità, ma funzionari attuali ed ex dicono che è necessario il contatto di leader militari di alto livello per evitare un’inutile escalation

Nell’ultimo mese Mosca ha respinto i ripetuti tentativi da parte dei capi militari e della Difesa degli Stati Uniti di parlare con le loro controparti russe, lasciando le due maggiori potenze nucleari del mondo al buio rispetto ai movimenti militari e sollevando un doppio timore: il primo è quello di un grande errore di calcolo; il secondo è la possibilità di un incidente sul campo di battaglia. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il segretario della Difesa americana, Lloyd Austin, e il generale Mark A. Milley, capo di Stato maggiore, hanno cercato di organizzare delle comunicazioni telefoniche con il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e il generale Valery Gerasimov, ma i russi “hanno finora rifiutato di farsi coinvolgere”, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in una dichiarazione mercoledì.

Le chiamate tentate da Austin e Milley arrivano mentre la Russia conduce operazioni vicino ai confini di Polonia e Romania, membri della Nato, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati europei conducono operazioni di polizia aerea sul mar Baltico e mandano armi e attrezzature in Ucraina via terra. Mosca e Washington mantengono aperto un canale di deconfliction, cioè di contenimento delle ostilità, ma funzionari attuali ed ex dicono che è necessario il contatto di leader militari di alto livello per evitare un’inutile escalation o un’ulteriore confusione.

“Il rischio di escalation è alto senza un contatto diretto ai più alti livelli delle gerarchie militari”, dice James Stavridis, che è stato comandante degli alleati della Nato dal 2009 al 2013. “Persone molto giovani stanno volando sui jet, guidando navi da guerra e conducendo operazioni di combattimento nella guerra ucraina. Non sono diplomatici esperti, e le loro operazioni possono essere fraintese”. “Dobbiamo evitare uno scenario in cui la Nato e la Russia entrano in guerra come dei sonnambuli solo perché i capi non possono prendere un telefono e spiegarsi a vicenda cosa sta succedendo”, aggiunge.

Il recente uso da parte della Russia di missili ipersonici e altre armi sofisticate ha mostrato il fatto che il confronto potrebbe diventare più ampio. “I rischi sono ovviamente elevati”, spiega Rob Lee, senior fellow del Foreign Policy Research Institute. “La Russia sta colpendo obiettivi in Ucraina occidentale che non sono lontani dal confine con i paesi della Nato, e l’aviazione ucraina apparentemente continua a operare da quella regione, il che significa che c’è il rischio che i suoi aerei possano essere scambiati per aerei Nato oltre il confine”.

I funzionari della Difesa americana descrivono la linea telefonica di deconfliction come un meccanismo tattico per evitare errori di calcolo, soprattutto quando si tratta di proteggere lo spazio aereo della Nato o il territorio, ma la sua efficacia può essere limitata. “Non è impostata come una linea per i reclami in cui chiami e ti lamenti di qualcosa”, ha detto un funzionario della Difesa questa settimana, quando gli è stato chiesto se c’erano state delle comunicazioni attraverso questo canale.

Sam Charap, esperto della Rand Corporation, spiega che le chiamate di Austin e Milley hanno uno “scopo fondamentalmente diverso” rispetto al canale di deconfliction. “Uno riguarda la prevenzione tattica degli incidenti. L’altro riguarda l’impegno strategico”, dice: “E’ sempre importante mantenere il livello strategico per comunicare chiaramente i nostri interessi e capire meglio i loro. Quando non c’è comunicazione a quel livello, le ipotesi peggiori, spesso basate su scarse informazioni, hanno più probabilità di guidare il loro comportamento”.

Le battute d’arresto dell’offensiva russa sono più pronunciate e il conflitto si avvicina al suo secondo mese: per questo gli americani sono preoccupati che il presidente russo, Vladimir Putin, possa intensificare le operazioni militari nella speranza di cambiare la traiettoria della guerra. Man mano che vengono impiegate armi e tattiche più pericolose, crescono i rischi di un conflitto più ampio. “Uno scenario da incubo sarebbe un missile russo o un aereo d’attacco che distrugge un posto di comando americano oltre il confine polacco-ucraino”, dice Stavridis: “Un comandante locale potrebbe rispondere immediatamente, pensando che l’evento sia precursore di un attacco più ampio. Questo potrebbe portare a un’escalation rapida e irreversibile, fino a includere il potenziale uso di armi nucleari”. Stavridis ricorda che quando era comandante degli alleati, poteva chiamare la sua controparte russa in qualsiasi momento “e l’ho fatto in diverse occasioni per chiarire una situazione”.

Il Pentagono ritiene che il contatto tra gli Stati Uniti e i leader della Difesa russa sia “importante in questo momento”, ha detto Kirby. Oltre al canale di deconfliction, gli Stati Uniti e la Russia possono anche comunicare attraverso l’addetto alla Difesa presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca o la trasmissione di messaggi al ministero della Difesa. Le comunicazioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono state molto più scarse da quando la guerra è iniziata il mese scorso. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John J. Sullivan, ha incontrato i funzionari russi più frequentemente con visite e chiamate a Mosca. Il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Biden, Jake Sullivan, ha parlato con la sua controparte, Nikolai Patrushev, la scorsa settimana per la prima volta dall’inizio del conflitto. Alcuni funzionari militari statunitensi e russi si sono incontrati la scorsa settimana presso il ministero della Difesa russo, ha riferito la Cnn. Il segretario di stato, Antony Blinken, non ha tentato alcuna conversazione con la sua controparte, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, dall’inizio del conflitto, secondo quanto dicono funzionari americani.

Resta poco chiaro il motivo per cui i generali russi si rifiutano di organizzare telefonate con le loro controparti statunitensi. “Sospetto che il problema risieda nell’insistenza russa sul fatto che questa è una ‘operazione militare speciale’ e la riluttanza ad ammettere la vera natura della guerra”, dice Angela Stent, esperta di Russia della Georgetown University che lavorava nell’intelligence durante l’Amministrazione Bush. I generali potrebbero anche dover aspettare il permesso di Putin per fare queste chiamate, data l’alta posta in gioco del conflitto, e lui potrebbe non darlo, dice Charap.

Un’altra teoria è che Putin potrebbe ora considerare gli Stati Uniti come un avversario determinato, che vuole la sua caduta e che quindi non valga proprio la pena parlarsi. I russi si sono molto irritati quando Biden ha definito Putin un “criminale di guerra”, e hanno minacciato la rottura completa delle relazioni. Biden ha cercato di evitare un conflitto diretto mantenendo le truppe statunitensi fuori dall’Ucraina e gli aerei statunitensi fuori dal suo spazio aereo. “Stiamo parlando di evitare incidenti con aerei o in mare”, dice Ben Hodges, un ufficiale dell’esercito in pensione che è stato comandante dell’esercito americano in Europa. “Sono sicuro che avrebbero voluto far sapere a Gerasimov e Shoigu che i piloti russi non dovrebbero lanciare missili troppo vicino al confine polacco, ma avrebbero anche voluto parlare di altri posti, non solo in Ucraina, dove ci sono gli aerei russi. Immagino anche che vorrebbero far sapere: ecco quel che stiamo facendo, non interpretatelo come un atto provocatorio”.



John Hudson

(ha collaborato Karen DeYoung)

Copyright Washington Post