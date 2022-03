Un messaggio a Biden sull'Iran

Lì dove gli Stati Uniti non intendono più flettere i muscoli potrebbero essere altri a farlo. È questo il messaggio della foto scattata martedì a Sharm el Sheikh. Al centro c’è il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, alla sua destra c’è il premier israeliano Naftali Bennett, a sinistra c’è il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed. Con l’Arabia Saudita convitato di pietra, dietro ai consueti “scambi di vedute sui grandi temi globali” c’era il grande nemico comune: l’Iran. Nonostante gli americani cerchino di placare gli entusiasmi, l’accordo con Teheran sul nucleare, secondo l’intelligence israeliana, sarebbe già cosa fatta. Tanto per le monarchie sunnite quanto per Israele, la sola cosa che renderebbe più sopportabile l’idea di un deal con l’Iran sarebbe la possibilità di ottenere dagli americani più armi, soprattutto sistemi radar per intercettare i missili di Teheran.

