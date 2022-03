Zemmour lancia il ministero dell'oscenità

In Francia il candidato della destra identitaria parla di un dicastero della “remigrazione”, interamente dedicato alle espulsioni di persone. E scandalizza persino la Le Pen

Il crollo nei sondaggi di popolarità in vista del primo turno delle presidenziali francesi ha spinto Éric Zemmour, candidato della destra identitaria al vertice del partito Reconquête!, ad alzare ulteriormente l’asticella dell’estremismo. Lunedì sera, in diretta sul canale televisivo M6, ha annunciato che, in caso di elezione all’Eliseo, creerà un “ministero della remigrazione”, termine caro ai milieu identitari francesi, ossia un dicastero interamente dedicato alle espulsioni di persone.