Il prezzo della Corsica per Macron

E’ morto Yvan Colonna aggredito in carcere. Parigi apre all’autonomia

Ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invitato la Corsica “alla calma e alla responsabilità” in seguito alla morte, dopo tre settimane di coma, di Yvan Colonna, leader dell’indipendentismo corso, condannato all’ergastolo per l’assassinio del prefetto Claude Érignac nel 1998. Colonna, il 2 marzo, era stato aggredito violentemente nella prigione di Arles, nel sud della Francia, da un compagno di cella jihadista, in seguito ad alcune frasi su Maometto giudicate da quest’ultimo offensive. Il dramma aveva scatenato proteste da parte degli indipendentisti corsi a Bastia e Ajaccio, con scontri con la polizia e decine di feriti.