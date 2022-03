Medvedev contro Varsavia. La guerra ideologica contro gli europei è già qui

La Russia ha seguito con attenzione e fastidio il viaggio dei quattro leader europei verso Kyiv. L’ex presidente russo, Dmitri Medvedev, che alcuni si erano illusi potesse rappresentare il volto moderato del putinismo, ha scritto sul suo canale Telegram una lettera alla Polonia e ha paragonato la corsa in treno di Mateusz Morawiecki e Jaroslaw Kaczynski, che erano accompagnati anche dallo sloveno Janez Jansa e dal ceco Petr Fiala, a quella di Lenin, che rientrava dalla Germania per frammentare e distruggere l’unità della Russia zarista. Medvedev accusa la Polonia di una russofobia patologica e di non voler considerare le conseguenze di questo sentimento contro Mosca. Ha definito la Polonia una “comunità di politici idioti”, una nazione che ha dimenticato che è stato l’esercito sovietico a liberarla dal nazismo e che chiama occupazione non quella di Hitler, ma quella di Mosca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE