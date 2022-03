I leader del medio oriente dicono all'occidente: sappiamo che avete bisogno di noi

Pane e petrolio. Nel nuovo mondo plasmato dall’aggressione russa in Ucraina, sono ancora una volta queste le variabili che ridisegnano gli equilibri in medio oriente. Qui la guerra di Vladimir Putin minaccia paesi fragili. “I prezzi del grano hanno già superato quelli degli anni delle primavere arabe”, ha avvertito lunedì il segretario generale dell’Onu António Guterres. Allora il grido per le strade era “pane e dignità” e oggi si teme che quella stessa rabbia sociale monti di nuovo in paesi già provati dall’inflazione – come Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto – e in alcuni casi anche dalla guerra, come Siria e Yemen. In Libano, con oltre il 90 per cento di grano e olio per cucinare proveniente dal Mar Nero e con l’80 per cento della popolazione al di sotto della soglia di povertà, le forniture di grano non dureranno ancora a lungo. Nonostante ci siano tutti i presupposti per temere una nuova destabilizzazione dal basso, ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l’omologo emiratino Abdullah bin Zayed si abbracciavano sorridenti al termine di un vertice a Mosca. I due hanno parlato di tutto – tranne che di Ucraina, secondo la nota ufficiale – e gli Emirati hanno promesso a Mosca cooperazione economica dopo che la settimana scorsa avevano garantito la stessa cosa agli americani. Poche ore prima del loro incontro in Russia, il premier britannico Boris Johnson era sbarcato proprio a Dubai per chiedere agli sceicchi di aumentare la produzione del petrolio e fare scendere i prezzi. Stessa richiesta fatta subito dopo in Arabia Saudita. Alla fine Johnson è tornato a Londra a mani vuote. E’ questo il nuovo gioco al rialzo di Riad e Dubai, che dicono all’occidente: dopo anni di accuse sulla guerra in Yemen e sui diritti umani, adesso tornate a chiederci aiuto per il greggio. Va bene, ma alle nostre condizioni.

