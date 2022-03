L'Iran ha liberato i prigionieri britannici accusati di spionaggio

Il disgelo fra l’Iran e l’occidente prosegue con la liberazione di due cittadini con la doppia nazionalità iraniana e britannica che erano detenuti a Teheran con l’accusa di spionaggio. L’operatrice umanitaria Nazanin Zaghari-Ratcliffe, arrestata nel 2016, e l’imprenditore Anoosheh Ashoori, in carcere dal 2017, ieri hanno lasciato il paese. Un terzo liberato, l’imprenditore Morad Tahbaz arrestato nel 2019, è libero su cauzione ma è ancora in Iran. Teheran ha detto che la liberazione è un “gesto umanitario” deciso magnanimamente per le festività del Capodanno persiano del prossimo 21 marzo. I britannici invece hanno dato una versione meno romantica. Il rilascio è avvenuto nell’ambito di una querelle che risale agli anni 70, quando Londra rifiutò di pagare una penale per dei carri armati venduti a Teheran ma mai consegnati.

