Due attacchi missilistici cambiano lo schema della guerra

Ieri ci sono stati due attacchi missilistici importanti, uno nel nord-ovest dell’Ucraina da parte della Russia e il secondo nel nord dell’Iraq da parte dell’Iran. Sono importanti perché annunciano un cambiamento delle cose che avevamo visto finora, segnalano che lo schema al quale ci eravamo abituati finora si è rotto. I russi hanno colpito Yavoriv, vicino al confine con la Polonia e a sud di Leopoli, una zona che prima di ieri era stata molto tranquilla e lontana dai fronti di questa guerra. Hanno preso di mira un centro che era diventato uno scalo per i combattenti internazionali che arrivano da volontari in Ucraina per resistere con le armi all’invasione russa. Non c’è accordo sul numero dei morti, potrebbero essere trenta ma la Russia parla di 180 “mercenari uccisi”. Che cosa ci dice questo bombardamento? Che dopo le prime due settimane di disorientamento e di disastri sul campo, i russi hanno abbandonato i piani velleitari che avevano prima della guerra – come: prendere la capitale Kyiv in due giorni – e si sono adattati alla realtà dura del conflitto.

