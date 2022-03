Assedio e logoramento. I tre fronti decisivi della guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina si sta trasformando, lentamente, in tre campagne di logoramento distinte ma collegate. La prima campagna è quella militare, lanciata dalla Russia contro l’Ucraina ma, oramai, sempre più indirizzata contro la popolazione. Sulla base dell’esperienza che le forze russe hanno accumulato in Siria, l’intento sembra essere quello di accerchiare le principali città del paese, tagliare tutte le linee di rifornimento – acqua, cibo, medicine, energia e anche armi – e letteralmente far morire di fame e di sete le loro popolazioni per costringere le leadership politiche alla resa. L’attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhia, il bombardamento su civili osservato a Kharviv e Kyiv, il possibile sbarco anfibio a Odessa portano tutti in questa direzione, così come il lunghissimo convoglio che procede in direzione della capitale.

