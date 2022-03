Perché la narrazione di una “umiliazione” di Mosca dopo il crollo dell'Urss è surreale

Ogni paragone tra come è stata trattata la Russia al termine della Guerra fredda e la Germania degli anni ‘20 e ‘30 è privo di paragone. Un breve riassunto di come sono andate realmente le cose

Mentre la Russia invade senza motivo e brutalmente l’Ucraina, sui media italiani si sentono dei distinguo. Pur manifestando la propria condanna alla condotta russa, molti rimproverano agli Stati Uniti, all’Ue e alla Nato in particolare, di aver umiliato la Russia dopo la fine della Guerra fredda mettendo così le basi per la politica revisionista perseguita da Putin negli ultimi vent’anni. Da un punto di vista morale lascia perplesso chi, durante un’invasione ingiustificata, cerca di comprendere le ragioni soggettive dell’invasore. Non è però sul piano morale che basta ragionare, ma piuttosto su quello analitico, storico e metodologico. Con la fine dell’Urss, secondo la vulgata, la Nato si è espansa “umiliando” così i russi. Una banale domanda sorge spontanea. Questo senso di umiliazione è dovuto alle presunte azioni occidentali o alla percezione soggettiva di parte della popolazione russa? I russi sono usciti dalla Guerra fredda dopo 70 anni di propaganda, indottrinamento ideologico e assenza di libertà di stampa: qualche dubbio sull’origine di questo senso di umiliazione è giustificato.