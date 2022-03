I russi sono già dentro Kyiv: sono i sabotatori arrivati nella capitale con quattro compiti

Chmel’nyc’kyj. La colonna di fanteria e mezzi corazzati lunga sessanta chilometri per ora non entra, ma i russi a Kyiv ci sono già da mesi. Sono arrivati in Ucraina alla fine dell’anno scorso, hanno affittato degli appartamenti, hanno comprato delle auto usate, si sono nascosti e hanno aspettato questo momento. Sono gli infiltrati, gli spetsnaz, i sabotatori. Qui tutti li chiamano “i terroristi” o “gli scarafaggi” e promettono “che bruceranno più in basso dell’ultimo girone dell’inferno”.

