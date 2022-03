Anche sul fronte libico tira un vento pericoloso che soffia da Mosca

Da oggi Tripoli è in stato di massima allerta e si teme che i due governi che si contendono il potere possano arrivare allo scontro aperto, trascinando con sé il capitolo più delicato di tutto il dossier libico, quello dell’approvvigionamento energetico per l’Europa. Giovedì mattina, il convoglio che portava alcuni ministri del nuovo governo parallelo presieduto da Fathi Bashagha da Misurata a Sirte è stato assalito da una milizia fedele ad Abdulhamid Dabaiba, il premier sostenuto dalla comunità internazionale e che non riconosce l’insediamento di Bashagha. Due dei ministri che avrebbero dovuto giurare oggi a Sirte sono stati rapiti. Si tratta di Hafed Gaddour, ex ambasciatore libico in Italia e neo ministro degli Esteri, e di Salha al Drouqi, ministro della Cultura. Il nuovo gabinetto, che martedì scorso ha ottenuto la fiducia del Parlamento di Tobruk, ha accusato subito il governo di Tripoli di avere pianificato l’agguato e di avere chiuso lo spazio aereo del paese per impedire ai ministri di andare a Sirte a prestare giuramento. Un affronto “punibile con la pena di morte”, ha detto Bashagha. L’agguato non ha fermato il nuovo primo ministro e la cerimonia d’insediamento del suo governo si è tenuta regolarmente. Il tutto è avvenuto in diretta televisiva, alla presenza dei 92 parlamentari che martedì avevano dato la fiducia al nuovo governo. In questo modo Bashagha ha voluto dimostrare alla comunità internazionale che tutto sta avvenendo nel rispetto delle procedure.

