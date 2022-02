La giusta richiesta di Draghi all'Ue

Servirebbe un fondo di compensazione europeo per gli effetti delle sanzioni a Putin, sul modello di quello per la Brexit

L’Unione europea potrebbe introdurre un fondo di compensazione per alleggerire l’impatto di sanzioni contro la Russia sugli stati membri economicamente più esposti a una pesante riduzione degli scambi commerciali o a contromisure da parte di Mosca. Le sanzioni dell’Ue per il momento sono solo una minaccia. Ma potrebbero rapidamente diventare realtà, se Vladimir Putin deciderà di attaccare in Ucraina. Il pacchetto preparato dalla Commissione non include la misura più drastica che era stata proposta dagli Stati Uniti – l’esclusione dal sistema di pagamenti internazionali Swift – ma è considerato molto duro. Verrebbero colpiti il settore energetico, le banche, le tecnologie di punta, l’agglomerato militare, oltre a una trentina di siloviki e oligarchi vicini a Putin. Per innescare le sanzioni basterebbe un intervento armato della Russia nelle zone del Donbass controllate dall’esercito ucraino.