Che ci fa l'Olanda con il commissario al MeToo

Le regole: non si fanno commenti sui vestiti. Obiettivo: “La transizione di civiltà”

Da oggi nei Paesi Bassi le regole di convivenza post Metoo saranno decise da un commissario governativo che vigila sui comportamenti trasgressivi e le violenze sessuali. E’ una figura istituzionale inedita, non solo dalle parti di Amsterdam ma anche negli altri paesi europei. La decisione è stata bipartisan, sulla spinta di un ministero a trazione Democraten 66 (Istruzione, salute e scienza, presieduto da Robbert Dijkgraaf) e di un altro targato Appello cristiano-democratico (Affari sociali e occupazione, lo guida Karien van Gennip). Il commissario designato è invece una figura super partes come Mariëtte Hamer: mediatrice esterna per la delicata formazione del quarto governo del premier Mark Rutte, presidente del Consiglio socioeconomico dei Paesi Bassi (Ser) dal 2014 e prima ancora capogruppo dei socialisti del PvdA alla Camera – ora il partito è all’opposizione.