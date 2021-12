Lode a Desmond Tutu e al suo modello di una vera giustizia

Norimberga fu una via politica alla giustizia, la commissione per la verità e la riconciliazione di Desmond Tutu (1931-2021) e Nelson Mandela fu un’altra via politica alla giustizia. Ma esistono vie non politiche alla giustizia? E’ possibile giudicare senza essere nell’azione storica, emettere sentenze che non abbiano un contenuto di pensiero e un orientamento di cultura e civiltà relativizzabili, interpretazioni che è difficile dichiarare oggettive?

