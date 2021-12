Chi è Keechant Sewell, la donna che dovrà rilanciare l'immagine della polizia di New York

Prima ancora dell’insediamento vero e proprio, previsto per il prossimo primo gennaio, lo stile Adams nella guida della Grande Mela comincia a dispiegarsi con chiarezza. Eric Adams, nuovo sindaco di New York City, si propone infatti in decisa controtendenza rispetto al compagno di partito Bill De Blasio, da cui eredita la carica. Non è momento di eccessi liberali, secondo lui: servono efficienza, pugno di ferro, forte e visibile presenza delle istituzioni nel governo di una metropoli messa a dura prova dalla pandemia e flagellata moralmente dall’altra epidemia, quella etica, che ne ha attaccato le nervature, transitando per la rovinosa caduta della famiglia Cuomo, per le scandalose cronache giudiziarie del caso Epstein, per i colpi di coda del MeToo e soprattutto per i dati d’incremento della violenza in città, con annesse roventi polemiche per la giustizia a due velocità su base razziale.

