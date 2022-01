Attese, conte, liturgie. I paralleli tra la crisi inglese e l'elezione del Quirinale

Paese che vai attesa che trovi: “Con chi stai tu?”, si chiedono i politici tra di loro, mentre fanno calcoli sulla sopravvivenza del governo, e sulla propria. Qui da noi fissiamo l’Aula parlamentare inebetiti, valutando piani a, b, c, studiando incastri tra Palazzo Chigi e il Quirinale, in fondo affascinati dalla liturgia dell’elezione del presidente e consapevoli del fatto che non tutto si può vedere e sapere, non è la trasparenza estremizzata il motore delle democrazie. Al di là della Manica lo spettacolo non è altrettanto ipnotizzante pur se drammatico, ma procede seguendo lo stesso schema di attese, di incontri, di patti, di ombre. Il premier, Boris Johnson, rischia il posto: non è la prima volta che gli succede, ma è la prima volta che la crisi sembra fuori controllo, stretta com’è tra faide personali e procedure. Lì come qui, molti dicono: ma con quel che sta accadendo fuori dal palazzo, una guerra imminente nel cuore dell’Europa, la crisi energetica, l’inflazione, l’incertezza pandemica, com’è possibile che sia tutto sospeso, in perenne e sfinente attesa? Lo ha chiesto il leader del Labour, il capo dell’opposizione Keir Starmer, assieme alle dimissioni di Johnson, ma poi prevale la solita domanda, “con chi stai tu?”, e cacciare il premier non è nelle possibilità, fino alle urne almeno, della sinistra: dev’essere il partito di governo, i Tory, a organizzare la congiura. Lo farà, non lo farà, soprattutto ce la farà? Chissà, s’attende.

