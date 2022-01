Stiamo tornando indietro, alla politicizzazione della mascherina

Il Regno Unito ha allentato le misure restrittive contro la pandemia e le nuove regole inizieranno a entrare in vigore dalla settimana prossima. Boris Johnson ha deciso per un “liberi tutti” piuttosto pronunciato e i maligni dicono che abbia voluto fare le cose in grande per distrarre l’attenzione dalla sua crisi politica dettata dal partygate: quasi invade lui l’Ucraina piuttosto di parlare d’altro, sussurra qualcuno. In questo piano di liberazione però una decisione in particolare sta creando una gran rivolta, anche giustamente: il governo ha levato l’obbligo di mascherina ovunque, tranne che sui mezzi pubblici, ma insegnanti e presidi non sono affatto contenti di ritrovarsi con gli studenti in classe (delle scuole secondarie) senza mascherine. Avevano già chiesto al governo di non dare ascolto ai ragazzi, che insistevano per poter stare senza mascherina in aula, e ora che hanno scoperto di essere rimasti inascoltati stanno protestando e inviando mail ai genitori: checché ne dica il governo, siete pregati di dire ai vostri figli di indossare comunque la mascherina.

