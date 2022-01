Per contrastare Mosca, in Ucraina nascono nuovi giornali in inglese

Se il governo si è intestato la battaglia di imporre la lingua ufficiale nel giornalismo per rafforzare l’identità nazionale, il Kyiv Independent e The new voice of Ukraine hanno capito che la necessità stava altrove: farsi capire fuori da Kiev, più a ovest

La lingua è uno dei campi di battaglia della tensione tra Russia e Ucraina. Questa settimana è entrata in vigore una legge che riguarda proprio questioni linguistiche e richiede che tutte le testate giornalistiche nazionali siano pubblicate nella lingua ufficiale del paese, l’ucraino. La legge non vieta le pubblicazioni in russo, ma prevede che tutto abbia una sua versione parallela in ucraino. Venne firmata dall’ex presidente Petro Poroshenko, non è stata disdegnata dall’attuale, Volodymyr Zelensky, che sembra maneggi meglio il russo dell’ucraino, ma a chi non piace proprio è agli editori. La ritengono poco redditizia: non importa che sia un tentativo di limitare l’uso del russo nella sfera pubblica, una pubblicazione in russo può avere più diffusione di una in ucraino. La contesa è dolorosa, si sta litigando molto, ma alcune testate hanno invece deciso di andare da tutt’altra parte e di iniziare a raccontare l’Ucraina in inglese per far conoscere la versione ucraina dei fatti e lottare contro la propaganda di Mosca. Se il governo si è intestato la battaglia di imporre la lingua ufficiale nel giornalismo per rafforzare l’identità nazionale, alcuni giornalisti hanno capito che la necessità stava altrove: farsi capire fuori da Kiev, più a ovest.