Quanto è più povera l'Ucraina senza il Kyiv Post

Il Kyiv Post in questi anni è sempre stato un affaccio. Era il giornale con cui gli stranieri guardavano dentro l’Ucraina e con cui gli ucraini guardavano loro stessi proiettati a livello internazionale. E’ il primo giornale in lingua inglese che parla di cose ucraine, che racconta i fatti, la politica e anche la cultura e quando è nato, nel 1995, è stato la scommessa di un editore americano, Jed Sunden, convinto del fatto che per uscire del tutto dall’Unione sovietica, l’Ucraina dovesse aprirsi al mondo, farsi capire, raccontarsi, farsi vedere, nelle sue bellezze e soprattutto nelle sue contraddizioni, che sono tante. Anche la chiusura del Kyiv Post è una contraddizione che racconta come la libertà di stampa in Ucraina ha ancora troppa strada da fare. Il nuovo editore del Kyiv Post, Adnan Kivan, imprenditore di Odessa nato in Siria, ha brutalmente chiuso il giornale da un giorno all’altro, ha comunicato la sua decisione, inaspettata, alla redazione che nei giorni scorsi lo aveva contestato per la sua idea di rilanciare il giornale con una nuova squadra e in altre lingue. Kivan ha detto che la chiusura è solo temporanea, si vuole riorganizzare, probabilmente vuole riaprire secondo le sue regole. Su Twitter la giornalista Anastasiia Lapatina ha scritto: “Il Kyiv Post è stato ucciso. Tutta la nostra squadra è stata licenziata dal proprietario, il magnate immobiliare di Odessa Adnan Kivan”. La chiusura del giornale è anche la rottura di una promessa, quella di un’Ucraina sempre più vicina all’ovest, che cerca di mettere a posto la sua democrazia, di farla crescere, quella nata dalle speranze di Euromaidan, che il Kyiv Post ha raccontato nelle sue tinte chiare e in quelle scure.

