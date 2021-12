Dice anni dopo Ben Ali, il potere a Tunisi è di nuovo in mano un'unica persona: il presidente Kais Saied

Nel 2011, il dittatore Ben Ali veniva cacciato dalla piazza. Nel 2021, l’uomo solo è tornato al potere, impensabile fino a qualche anno fa. Il 25 luglio, il presidente Kais Saied ha licenziato governo e Parlamento. Da allora, circondato da una manciata di consiglieri fidatissimi, impone dall’alto l’agenda politica del paese. La sua road map si è fatta aspettare per cinque mesi, tanto che c’è chi ha iniziato a pensare che non ne avesse alcuna. Chi lo segue fin dall’epoca della campagna elettorale sostiene invece che fosse già pronta da tempo, e che Saied stesse solo attendendo il momento giusto per intervenire. Quale periodo migliore dell’anno della pandemia e dello stato d’emergenza? Se nel 2021 si è assistito allo smantellamento delle istituzioni democratiche in Tunisia, il 2022 sarà l’anno della loro ricostruzione in nome di un ideale utopico di democrazia diretta: quella che Kais Saied vuole incarnare quando, rigorosamente in diretta social, stringe le mani ai suoi seguaci per le strade delle periferie e delle regioni marginalizzate. Lui, solo, senza intermediari, promette di distribuire riforme e soluzioni come un padre di famiglia, punendo chi non ubbidisce, premiando chi lo sostiene. “Sono il presidente del popolo tunisino”, ha affermato più volte. Così diceva il motto della sua campagna elettorale: as-sha’ab yurid, il popolo vuole.

