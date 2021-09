La messinscena inclusiva di Saied in Tunisia: la premier donna

Il presidente della Repubblica ha nominato Najla Boudin Ramadan come premier. Esultano le femministe. Ma è solo un modo per renderla partecipe della sua legittimazione

Tunisi. Il presidente della Repubblica tunisina nomina una nuova premier in nome dell’indipendenza delle donne, ma conserva il potere esecutivo. Non una conferenza stampa, ma un comunicato sui social network. E un video. Kais Saied torna ad apparire su Facebook mentre accoglie Najla Boudin Ramadan, ex funzionario al ministero dell’Istruzione, nel suo ufficio. Le stringe la mano: accanto a lui le telecamere riprendono una fotografia che lo ritrae con una donna. Si siedono: dietro di lui, un’altra fotografia lo mostra chino, intento ad aiutare due donne sedute per terra durante una delle sue ultime visite nei quartieri popolari della capitale. Anche questa volta, nella comunicazione di Kais Saied nulla è lasciato al caso. Neanche le parole del presidente – che a Boudin Ramadan non cede mai la parola – e ripete quale sarà l’obiettivo del nuovo governo tunisino: la lotta contro la corruzione, senza perdere tempo. E’ questo il quadro in cui Najla Boudin Ramadan, la prima premier donna del paese, è stata incaricata di formare un governo.