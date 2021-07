In Tunisia il presidente ha aperto una crisi politica pericolosa

Della notte del 25 luglio, si parlerà sui libri di storia delle scuole tunisine. Di come se ne parlerà – se di una misura d’emergenza, di un salvataggio o di un colpo di stato – lo definiranno le prossime ore. Domenica 25 luglio, giorno della festa della Repubblica tunisina, è cominciata con le strade della capitale vuote, bloccate dalle camionette della polizia, silenziose, come accadeva a gennaio 2021 prima delle manifestazioni più tese che hanno portato migliaia di tunisini in piazza contro il governo. Così è successo ieri: in centinaia si sono radunati davanti al Bardo, dove ha sede l’assemblea nazionale, chiedendo la dissoluzione del parlamento e scandendo slogan contro il premier Hichem Mechichi, nominato dal presidente Kais Saied a gennaio a capo di un nuovo governo tecnico apartitico che avrebbe dovuto guidare il paese verso nuove riforme. Ma Hichem Mechichi è sceso a patti coi partiti, così Saied da mesi rifiuta di approvare i ministri nominati dall’ormai ex premier. Domenica, questa paralisi politica durata mesi e che ha compromesso il normale funzionamento delle istituzioni in piena crisi Covid-19 ha subìto una svolta inattesa: le sedi del partito di maggioranza – gli islamisti di Ennahda guidati da Rached Ghannouchi – sono state prese d’assalto da manifestanti in tutto il paese mentre il gruppo Facebook “Mouvement du 25 juillet” (Movimento del 25 luglio), che non è chiaro da chi sia amministrato, ha portato in piazza migliaia di persone guidate, più che da un programma politico chiaro, da un grande senso di frustrazione dovuto alla crisi economica e sociale. Anche sui social il dibatto si è infiammato tra i militanti, e c’è chi già nel pomeriggio interpretava le proteste come una resa dei conti tra i sostenitori di Kais Saied e quelli del partito islamista.

