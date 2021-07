La Tunisia travolta da una quarta ondata che non si ferma

Carenza di ossigeno e ospedali saturi a causa della variante delta: in Tunisia c’è chi parla di “catastrofe”, ma mancano ancora le misure per contenere i contagi

Durante la giornata di festa dell’Aid el-Adha, il 20 luglio, un video ha fatto il giro della rete in Tunisia: mostra il direttore dell’ospedale di Mateur (Bizerte) in lacrime, seduto di fronte al reparto Covid-19. L’ossigeno sta finendo e non si trova più. Mentre il ministero della salute afferma che – nonostante il consumo sia aumentato da 25.000 a 230.000 litri al giorno durante le scorse settimane – l’ossigeno non manchi, video e racconti dei pazienti smentiscono la versione ufficiale. I gruppi facebook sono pieni di messaggi di persone in cerca di una bombola, e l’ossigeno è diventato uno dei prodotti più richiesti sul mercato nero, con prezzi che arrivano fino a 800 dinari (240 euro) per pochi litri. Il doppio del salario minimo tunisino.