Fuori le dosi dai frigoriferi europei

La Francia ieri ha annunciato che tutte le dosi di AstraZeneca che riceverà nelle prossime settimane saranno donate ai paesi a basso e medio reddito per contribuire alla vaccinazione globale. L’iniziativa è più che opportuna, nel momento in cui l’Unione europea sta accumulando un ritardo colpevole nel mantenere la promessa di donare almeno 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno. L’obiettivo era stato annunciato al Global Health Summit di Roma e confermato al Consiglio europeo di maggio. Ma, secondo un documento interno della Commissione di cui Il Foglio è entrato in possesso, gli stati membri non sembrano considerare la donazione di vaccini come priorità, malgrado la variante Delta stia provocando catastrofi sanitarie in paesi vicinissimi come la Tunisia. La contabilità al 13 di luglio sul cosiddetto “meccanismo di condivisione dei vaccini” dell’Ue è sconfortante: 25 stati membri hanno annunciato che doneranno 160 milioni di dosi, ma finora sono state effettivamente consegnate meno di 4 milioni.

