L'Ue non mantiene la parola sulle donazioni dei vaccini

Secondo un documento interno della Commissione di cui Il Foglio è entrato in possesso, venticinque stati membri dell'Ue hanno annunciato che avrebbero donato quasi 160 milioni di vaccini, ma finora sono state effettivamente consegnate a paesi terzi meno di 4 milioni di dosi

I capi di stato e di governo dell'Unione europea a fine maggio avevano promesso di aiutare il resto del mondo a vaccinarsi e si erano impegnati a donare almeno 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno ai paesi a basso e medio reddito. A due mesi di distanza da quell'annuncio, e nel momento in cui la variante Delta sta provocando catastrofi sanitarie a poche centinaia di chilometri dall'Ue come in Tunisia, la promessa europea appare totalmente disattesa.