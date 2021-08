Saied ha bloccato la Tunisia

È trascorso un mese da quando il presidente della Tunisia Kais Saied ha congelato l’attività del Parlamento, lasciando fuori dall’iter politico e democratico tutti i partiti. Alla fine di questo mese, i lavori sarebbero dovuti ricominciare, ma come era facile immaginare, non è accaduto. Saied non ci ha ripensato, tiene ancora in ostaggio il paese, sebbene gran parte della popolazione stia ancora dalla sua parte e si dica disposta a votare un eventuale partito del presidente. Saied costringe tutti a valutare quanto quella che veniva interpretata come una primavera araba riuscita, fosse alla fin fine ben poco riuscita. A decenni di dittatura non è seguita la democrazia e il segnale più forte sono gli striscioni nelle piazze tunisine: lo slogan il popolo vuole la caduta del sistema corrotto ha da tempo sostituito il popolo vuole la caduta del regime. Lo scorso 25 luglio Saied ha bloccato il paese e l’opinione pubblica ha applaudito.

