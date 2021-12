La pandemia è stata un test sulla scuola

“Stop a questi esperimenti crudeli sull’educazione dei nostri figli”, è il titolo dell’editoriale pubblicato da Andreas Kluth su Bloomberg venerdì scorso. Kluth chiama le chiusure delle scuole in tempi pandemici un “involontario esperimento socioeconomico sui giovani che in circostanze normali sarebbe proibito perché crudele e disumano”. L’Ocse, in collaborazione con l’Unesco, l’Unicef e la Banca mondiale, ha monitorato la situazione degli studenti nel mondo lasciati fuori dalle loro scuole (1,5 miliardi in 188 paesi) e raccolto dati e sondaggi in un rapporto. “E’ come se avessero deciso di testare cosa accade a lungo termine a individui, società e nazioni quando alcuni bambini vengono privati dell’educazione: è ovvio che le conseguenze per molti di loro saranno gravi”, scrive Kluth.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE