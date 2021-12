In Germania tocca a Lauterbach, il ministro antivirus scelto da Scholz

Meno talk show e più telegiornali in vista per Karl Lauterbach. Assieme al virologo in chief dell’ospedale Charité di Berlino, Christian Drosten, Lauterbach è diventato un volto molto noto negli anni della pandemia in Germania per i suoi costanti appelli a usare la mano dura contro il coronavirus. Il cancelliere designato Olaf Scholz lo ha scelto quale nuovo ministro federale della Salute: una mossa azzeccata che tutto il mondo politico, con l’ovvia eccezione dei sovranisti di AfD, ha salutato con soddisfazione, fra gli applausi delle associazioni dei medici. Perché un po’ come Angela Merkel, Lauterbach unisce due caratteristiche molto gradite ai tedeschi: il parlar chiaro e la competenza. Con una laurea in medicina ottenuta fra Düsseldorf e San Antonio (Texas), un dottorato alla Harvard School of Public Health (dove è anche professore aggiunto), Lauterbach è docente di Farmaeconomia ed Epidemiologia clinica all’Università di Colonia ma è anche deputato dal 2005.

