Jens Spahn, il ministro del momento

Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, è tra i più popolari del governo di Berlino, anzi è il secondo nelle classifiche – un risultato ottimo dal momento che la cancelliera Angela Merkel al primo posto è pressoché imbattibile. Il suo ministero in questo momento non è tra i più ambiti: chi è al suo posto lega faccia, credibilità e carriera alla gestione della pandemia, che non è né una scienza esatta né una missione ricca di gratificazioni. Eppure Spahn, che gode anche della luce riflessa di una cancelliera molto capace nel governare l’emergenza, è riuscito a salvare tutto, dalla faccia alla carriera, al punto che molti si chiedono – lo ha fatto ieri il Financial Times – se non sia proprio questo ministro quarantenne molto ambizioso, mondano e abile il candidato perfetto per la successione della Merkel.

