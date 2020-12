Germania, cronaca del primo giorno del nuovo lockdown

L’impennata nei decessi e la strategia vaccinale sono stati i temi al centro di questo primo giorno del nuovo lockdown, inaugurato in Germania per cercare di ridurre il numero dei contagiati. Ieri il Robert Koch-Institu (Rki)t, l’ormai noto braccio epidemiologico del governo federale, ha diffuso dati che hanno colpito i tedeschi. Il numero delle morti “per o con il coronavirus”, secondo la formula usata dall’Rki, è balzato a 952 unità, un numero che eclissa il precedente record di 598 decessi registrato solo cinque giorni prima. Eppure era stato anche quel numero a far rompere gli indugi a chi, soprattutto fra i presidenti dei Länder meno colpiti dal Covid-19, aveva remato contro la cancelliera Angela Merkel, determinata da mesi a fermare il virus con un nuovo lockdown. Il poco tempo necessario a organizzare una riunione d’emergenza (domenica) fra governo e governatori e il tempo di far iniziare (ieri) il nuovo lockdown totale è bastato al coronavirus per mietere il doppio delle vittime fra i tedeschi.

