Un lockdown uniforme per le feste. La proposta dell'economista Fuest

La Germania deve cambiare rotta e virare verso un lockdown più severo in cui i contatti fra i cittadini siano ridotti all’osso. Questo è l’auspicio congiunto di Angela e della Leopoldina, dal nome di battesimo della cancelleria Merkel e dal terzo e ultimo nome dell’Accademia Cesarea Leopoldina con sede a Halle in Sassonia. Fondata nel 1652 e dotata nel 1687 da Leopoldo I d’Asburgo di privilegi quali l’indipendenza dalle case regnanti e la libertà dalla censura, l’accademia tedesca delle scienze ha due compiti istituzionali: rappresentare la comunità scientifica tedesca a livello internazionale e fornire consulenze scientifiche alla politica e alla società. All’istituto si è dunque rivolto il governo chiedendo lumi sulla strategia adottata per contenere la pandemia da coronavirus; Halle ha risposto osservando che quanto fatto finora va bene ma non basta. I numeri sono lì a dimostrarlo.

