Hong Kong censura anche il cinema

Il Consiglio legislativo mercoledì ha approvato una nuova legge sulla censura cinematografica per “salvaguardare la sicurezza nazionale” che autorizza il segretario capo di Hong Kong – la seconda figura più potente nell’amministrazione della città – a consolidare il controllo sulle nuove produzioni e a revocare la licenza di un film (in qualsiasi momento) nel caso in cui dovesse “appoggiare, sostenere, glorificare, incoraggiare e incitare attività che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale”.

