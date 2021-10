Fanatico mangia fanatico. L'Afghanistan è terreno di lotta fra due gruppi del jihad

Introduzione. L’ultima notte di agosto l’ultimo soldato americano si imbarca su un aereo militare da trasporto in partenza dall’aeroporto di Kabul. Da quel momento non ci sono più truppe internazionali in Afghanistan. Dopo vent’anni di guerra civile il paese passa sotto il controllo nominale dei talebani, che annunciano l’inizio di una nuova èra di tranquillità e sicurezza – anche se regolata da leggi crudeli opposte ai canoni occidentali. Questo in teoria. In pratica, un gruppo underground di altri fanatici che combatte in nome dello Stato islamico intuisce che i talebani sono ancora troppo deboli per controllare davvero il territorio e vuole approfittare di questa debolezza. In meno di due mesi l’Afghanistan diventa il terreno di lotta fra due gruppi del jihad: il governo talebano e le cellule dello Stato islamico.



