L'Olanda perde la pazienza con Varsavia. Torna il freno di emergenza

Rutte contro la Polonia per "gravi deviazioni" dai principi fondamentali sullo stato di diritto: in ballo 36 miliardi di Recovery fund, che il premier olandese chiede al Consiglio europeo di non approvare

Il “freno di emergenza” del Recovery fund, che Giuseppe Conte temeva potesse essere usato contro di lui per bloccare i miliardi di aiuti dell’Unione europea per la ripresa a causa di riforme insufficienti, potrebbe essere utilizzato dal premier olandese, Mark Rutte, contro la Polonia. La ragione è molto diversa dalla condizionalità macro-economica del Recovery fund, che aveva fatto tremare l’Italia. Nel mirino dei Paesi Bassi ci sono le violazioni dei princìpi fondamentali sullo stato di diritto, in particolare la mancanza di indipendenza della giustizia. La sentenza del Tribunale costituzionale polacco della scorsa settimana, che ha dichiarato incostituzionali due articoli del trattato affermando la supremazia del diritto nazionale su quello dell’Ue, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All’Aia la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui chiede al governo di “non approvare il piano di Recovery da 36 miliardi di euro” della Polonia. “E’ molto importante e una priorità chiedere alla Commissione di non approvare il piano di Recovery polacco”, ha detto Rutte martedì in Parlamento. Il premier olandese ha annunciato che vuole discuterne al Vertice europeo del 21 e 22 ottobre. “Chiederò alla Commissione al Consiglio (europeo) della prossima settimana – anche sostenuto dalla Camera – di non approvare il piano di Recovery. In ogni caso di aspettare fino a quando la questione di quale diritto ha la priorità non sarà risolta”, ha detto Rutte.