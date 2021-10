Tusk anima l'esercito europeista in Polonia

Non è stata la sola Varsavia, bastione antisovranista, a scendere in piazza domenica per gridare al governo: “Zostajemy”. Rimaniamo, sottinteso, nell’Unione europea. Anche le altre città della Polonia si sono organizzate per manifestare contro la sentenza della Corte costituzionale che la scorsa settimana ha stabilito che il diritto nazionale prevale su quello europeo. Anche i paesi più piccoli, risorsa di voti per il governo, hanno manifestato. Ovunque domenica si protestava, le insoddisfazioni di questi anni erano tutte in piazza con una causa che per la prima volta univa tutti: l’appartenenza all’Unione europea. L’opposizione polacca, fatta di rivoli e di diversi credo politici, si è tutta raggruppata dietro al richiamo dell’ex premier Donald Tusk, che ha accantonato la sua carriera europea per aiutare la sua nazione a uscire dalla guerra contro Bruxelles in cui l’ha intrappolata il governo guidato dal PiS. Nel magma che compone l’opposizione in Polonia non tutti la pensano come Tusk, che è un conservatore, il suo partito Piattaforma civica (Po) siede tra i popolari in Europa, ma è quello che è riuscito meglio finora a motivare i suoi cittadini contro la deriva euroscettica che ormai va avanti dal 2015. Bisogna seguirlo, il tempo per sottolineare le diversità ci sarà. Per il momento l’opposizione ha sfilato in strada compatta, urlando gli stessi slogan. Si sono tutti allineati nell’esercito che Donald Tusk sta preparando contro il PiS.

