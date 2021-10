Il presidente tagiko è in lotta con i talebani e incontra Macron per cercare sostegno

Il leader della repubblica centro asiatica in genere si tiene lontano dai radar internazionali. Ma col ritorno al potere dei talebani a Kabul è diventato il loro più ruvido oppositore. Per ragioni di stabilità interna assai più che per reale contrasto del terrorismo

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, è in Francia per una visita di ben tre giorni dopo aver fatto tappa a Bruxelles e aver avuto un colloquio con Charles Michel e oggi incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron. Il leader del Tagikistan, che da quasi trent’anni guida la repubblica centro asiatica col pugno di ferro, di solito si tiene lontano dai radar internazionali. Ma dopo il ritorno al potere dei talebani a Kabul è emerso come il loro più strenuo oppositore. Rahmon critica quasi quotidianamente quanto avviene in Afghanistan (più di un quarto della popolazione del paese è di etnia tagica) e oltre allo scontro dialettico, organizza esercitazioni militari sul confine. Non solo: in Tagikistan hanno infatti trovato rifugio Ahmad Massoud – figlio del capo militare passato alla storia come “Il Leone del Panshir” – e Abdul Latif Pedram, capo del partito del Congresso Nazionale dell’Afghanistan.