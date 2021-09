I talebani rivogliono i loro aerei e il loro status politico internazionale

Uno dei primi dossier aperti tra comunità internazionale e talebani è la restituzione di decine di aerei e di elicotteri portati in Uzbekistan dai piloti afghani in fuga durante il collasso del governo e delle Forze armate, domenica 15 agosto. E’ probabile che finirà a favore dei talebani e questo proverà che di fatto hanno ottenuto uno status riconosciuto di nuovo governo in Afghanistan e legittimità internazionale, proprio come volevano. Ieri è anche uscito un comunicato ufficiale di al Qaida e questa volta è la divisione centrale, la più importante, che lo firma. Al Qaida si felicita con i talebani per la vittoria in Afghanistan e dice: “Il cammino è aperto per la liberazione dei popoli musulmani”. E’ una frase e una dichiarazione programmatica da tenere a mente per i prossimi anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE