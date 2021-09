Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione lancia la sfida alla Cina. Per creare legami, non dipendenze, con la regione dell'Indo-Pacifico. La Germania plaude

I discorsi sullo Stato dell’Unione dei presidenti della Commissione spesso sono serviti a lanciare nuovi grandi cantieri per l’Ue. In quello di ieri al Parlamento europeo Ursula von der Leyen ha voluto inviare un altro messaggio: dietro alla retorica del “rafforzare l’anima della nostra unione” (il titolo del discorso), la presidente della Commissione ha chiesto soprattutto continuità. Nell’ultimo anno l’Ue ha gestito con successo la campagna di vaccinazione e messo in piedi il Recovery fund. Ora è il momento di portare avanti le priorità legislative: digitalizzazione e Green deal. Se c’è un cambio di rotta non riguarda tanto la Difesa, su cui la presidente della Commissione ha fatto proposte al di sotto delle aspettative (un summit con Emmanuel Macron e la creazione di un centro di raccolta informazioni). La svolta, piccola ma importante, è sulla Cina. Von der Leyen ha detto che l’Ue vuole fare concorrenza alle nuove vie della Seta di Pechino e ha segnalato un pivot strategico verso l’Asia. La presidente della Commissione ha anche annunciato che proporrà un bando sui prodotti fabbricati con il lavoro forzato. Nel mirino ci sono le esportazioni cinesi di abbigliamento prodotto con il cotone dello Xinjiang, dove milioni di uiguri sono costretti al lavoro forzato.