In Spagna la telenovela podemita ha una nuova regista: Ione Belarra

Dopo l'addio di Iglesias, il contenitore radical-populista sta affrontando una grave crisi di consenso. C'è una diarchia al femminile per recuperare

Podemos, il partito della sinistra radical-populista spagnola, si è configurato fin dall’inizio, nel 2014, come un contenitore di movimenti. E ben presto questo contenitore di movimenti si è configurato come il nucleo centrale di un contenitore ancora più grande di ulteriori movimenti nazionali e regionali. Questi ultimi sono stati variamente denominati “confluenze” o “maree”, con una scelta lessicale fluida e, appunto, movimentista. Questo contenitore più grande, che ha come centro gravitazionale il contenitore più piccolo Podemos, ha preso il nome di Unidas Podemos (Unite Possiamo), con desinenza femminile dell’aggettivo, una scelta inclusiva e anch’essa movimentista.